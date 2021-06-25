Кабмин утвердил временные пошлины на экспорт металлов
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Отмечается, что «пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну), величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года».
В кабмине сообщили, что «пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить и внести документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.
В Минпромторге сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов.