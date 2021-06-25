Кабмин утвердил временные пошлины на экспорт металлов

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте кабмина, утвердило правительство.

Отмечается, что «пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну), величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года».

В кабмине сообщили, что «пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить и внести документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.

В Минпромторге сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов.