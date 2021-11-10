Воробьёв отметил положительный эффект нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 в Подмосковье
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«Ситуация сложная, большая смертность у людей преклонного возраста... Локдаун, который был, дал результаты. Мы видим отрицательную динамику на койках», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».
Воробьёв отметил, что в Подмосковье за первые три дня текущей недели число выписанных пациентов превышает количество госпитализированных.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в настоящее время 82% находящихся в стационарах не вакцинированы от COVID-19, при этом 18% поступивших на лечение заявили, что были привиты.