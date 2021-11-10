РБК: российские регионы рассказали о числе привитых от COVID-19 среди госпитализированных

Согласно опросу, проведённому РБК, в Подмосковье в настоящее время 82% находящихся в стационарах не вакцинированы от COVID-19, при этом 18% поступивших на лечение заявили, что были привиты.

В Белгородской области и ХМАО заявили, что из общего числа госпитализированных с коронавирусом привитых было 12%.

В Новгородской и Вологодской областях — по 10%, В Санкт-Петербурге — 8—10%.

В Башкирии и Калужской области — 5—7%.

О не более чем 1% привитых в больницах сообщили в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 65 российских регионов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать.

Он пояснил, что обычно через шесть-восемь месяцев начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти.

При этом клетки начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после инфицирования, но уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.