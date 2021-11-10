Путин призвал сделать акцент на гиперзвуковых комплексах в новой госпрограмме вооружений

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Президент России Владимир Путин заявил, что при разработке новой госпрограммы вооружений необходимо учитывать основные мировые тенденции, в том числе применение цифровых технологий и новейших гиперзвуковых разработок.
Путин призвал сделать акцент на гиперзвуковых комплексах в новой госпрограмме вооружений
  • РИА Новости

«Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружений нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений», — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.

По его словам, прежде всего, речь идёт о внедрении передовых информационных, когнитивных и биотехнологий.

«Это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки навигации связи и управления», — добавил российский лидер.

Он также отметил необходимость повышения функциональности и боевой устойчивости военной техники, в том числе за счёт применения искусственного интеллекта и широкого распространения робототехники.

«Это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших вооружённых сил», — заявил Путин.

В начале ноября стало известно, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», она начнёт поступать на вооружение ВМФ со следующего года.

Президент России отметил, что испытания подтвердили уникальность установки «Пересвет» и комплексов «Кинжал» и «Авангард».

4 октября Военно-морской флот провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

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