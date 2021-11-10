Полпред Якушев обсудил детали введения системы QR-кодов на Урале

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с представителями региональных правительств и Роспотребнадзора предупредил, что система QR-кодов вводится в стране на длительный срок.
Полпред Якушев обсудил детали введения системы QR-кодов на Урале
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского полпредства.

«Надо понимать, что система QR-кодов — это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдём этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет», — заявил Владимир Якушев.

Он также призвал региональных чиновников «находиться в постоянном диалоге» с предпринимателями и разъяснять, как правильно организовать пропускную систему в их заведения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.

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