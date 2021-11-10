Врач напомнил о травмах, которые можно получить с наступлением холодов
- РИА Новости
«Для каждого сезона характерны свои виды травм. С наступлением холодов, возникновением гололедицы, подтаявшего снега на дорогах уличный травматизм будет сильно расти», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как отметил Гордеев, в списке наиболее распространённых — травмы стопы и голеностопного сустава, а также травмы, связанные непосредственно с падениями, например переломы бедра у пожилых граждан.
Врач добавил, что при любой, даже на первый взгляд несложной травме нужно обратиться за медицинской помощью.
Ранее травматолог-ортопед АО «Медицина» Александр Шелепов в беседе с Nation News рассказал, как избежать тяжёлых последствий травм и ушибов.