Врач напомнил о травмах, которые можно получить с наступлением холодов

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Врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев напомнил о травмах, которые можно получить с наступлением холодов.
Врач напомнил о травмах, которые можно получить с наступлением холодов
  • РИА Новости

«Для каждого сезона характерны свои виды травм. С наступлением холодов, возникновением гололедицы, подтаявшего снега на дорогах уличный травматизм будет сильно расти», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Гордеев, в списке наиболее распространённых — травмы стопы и голеностопного сустава, а также травмы, связанные непосредственно с падениями, например переломы бедра у пожилых граждан.

Врач добавил, что при любой, даже на первый взгляд несложной травме нужно обратиться за медицинской помощью.

Ранее травматолог-ортопед АО «Медицина» Александр Шелепов в беседе с Nation News рассказал, как избежать тяжёлых последствий травм и ушибов.

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