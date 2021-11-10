Врач Минздрава заявил о риске смерти пациентов с COVID-19 в течение трёх месяцев после выписки

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Больные COVID-19 имеют очень высокий риск летального исхода в течение трёх месяцев после выписки из реанимации из-за проявлений постковидного синдрома. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Врач Минздрава заявил о риске смерти пациентов с COVID-19 в течение трёх месяцев после выписки
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«У нас сегодня есть данные о том, что те больные, которые выписаны из отделений реанимации и интенсивной терапии, в течение ближайших трёх месяцев имеют очень высокий риск умереть от этих постковидных осложнений», — цитирует Интерфакс Авдеева.

Он уточнил, что из-за проявлений постковидного синдрома от 15% до 25% выписанных из стационара пациентов не возвращаются к прежней работе.

Как отметил Авдеев, чем тяжелее протекала острая фаза заболевания коронавирусом, тем тяжелее выражены последствия.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в лёгкой и бессимптомной форме. 

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