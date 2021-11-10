В Госдуме прокомментировали разоблачение украинского шпиона в Крыму

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).
В Госдуме прокомментировали разоблачение украинского шпиона в Крыму
  • РИА Новости

«Севастополь и Крым всегда занимали особое положение в геостратегическом смысле, к таким территориям всегда будет повышенный интерес. Безусловно, в случае с Украиной это обрело некий новый смысл: прибегая к шпионажу, соседнее государство мстит севастопольцам и крымчанам за их выбор в 2014 году. Поэтому официальный Киев занимается не только шпионажем, украинские спецслужбы не гнушаются даже попытками провести диверсии на территории Крыма», — пояснил Белик.

Депутат подчеркнул, что в этих условиях Россия «действует строго в рамках собственных национальных интересов».

«В первую очередь защищает своих граждан, заботится о нашей безопасности. Действия руководства Украины в отношении нашей страны строятся на позиции агрессии и обвинений. К сожалению, ничего нового, но таков выбор соседнего государства. Я хочу поблагодарить наши спецслужбы за их работу и мир на полуострове», — заключил парламентарий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу СБУ, он арестован. 

По данным ФСБ, житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы «осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов ФСБ».

Ведомство также опубликовало видео задержания подозреваемого.

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