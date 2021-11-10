ФСБ показала видео задержания подозреваемого в шпионаже крымчанина

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания в Крыму жителя Ялты, который подозревается в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

На видео оперативники ФСБ приходят в квартиру жилого дома и спрашивают о наличии запрещённых предметов.

После этого мужчину выводят на улицу и сажают в машину.

10 ноября утром ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, он арестован.

По данным службы, житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял «сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках».

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