Трихолог Нагайцева назвала причины ранней седины

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Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что раннее появление седых волос может быть связано с дефицитом витаминов в организме.
Трихолог Нагайцева назвала причины ранней седины
  • Reuters

За пигментацию волос отвечают меланоциты, которые окрашивают волос в процессе роста. Есть ещё и пул резервных клеток, которые начинают работать, когда старый волос выпадает и начинает расти новый.

Постепенно этот запас истощается и появляется неокрашенный седой волос, объяснила Нагайцева в беседе с «Москвой 24».

Если седина появляется раньше 45 лет, это может быть связано с несбалансированным питанием и недостатком витаминов в организме, сказала эксперт.

«Нам просто необходимы цинк, медь, селен, йод, витамин В12. Поэтому, естественно, они должны присутствовать в рационе каждый день, чтобы сохранить здоровье и не провоцировать появление ранней седины», — добавила она.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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