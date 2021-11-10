Трихолог Нагайцева назвала причины ранней седины

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что раннее появление седых волос может быть связано с дефицитом витаминов в организме.

За пигментацию волос отвечают меланоциты, которые окрашивают волос в процессе роста. Есть ещё и пул резервных клеток, которые начинают работать, когда старый волос выпадает и начинает расти новый.

Постепенно этот запас истощается и появляется неокрашенный седой волос, объяснила Нагайцева в беседе с «Москвой 24».

Если седина появляется раньше 45 лет, это может быть связано с несбалансированным питанием и недостатком витаминов в организме, сказала эксперт.

«Нам просто необходимы цинк, медь, селен, йод, витамин В12. Поэтому, естественно, они должны присутствовать в рационе каждый день, чтобы сохранить здоровье и не провоцировать появление ранней седины», — добавила она.

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