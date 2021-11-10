В Минздраве прокомментировали слова Мурашко о ситуации с врачами-антипрививочниками

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов прокомментировал высказывание главы российского Минздрава Михаила Мурашко о том, что выступления некоторых врачей против вакцинации от коронавирусной инфекции являются крайне некорректными.

«Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан», — цитирует ТАСС Кузнецова.

Он уточнил, что на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, Мурашко «однозначно ответил, что такие изменения не требуются».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выступления некоторых врачей против вакцинации от коронавирусной инфекции являются крайне некорректными.

По его словам, есть уголовные статьи, которые могут быть применены к тем, кто создаёт угрозу населению.