Колокольцев провёл церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России

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Глава МВД Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Колокольцев провёл церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России
  • AP

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи провёл торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводятся на сайте «МВД Медиа».

Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия.

«История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награждённых — представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу», — сказал Колокольцев.

Также министр отметил отличников учёбы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.

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