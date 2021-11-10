Колокольцев провёл церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России

Глава МВД Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи провёл торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводятся на сайте «МВД Медиа».

Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия.

«История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награждённых — представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу», — сказал Колокольцев.

Также министр отметил отличников учёбы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.