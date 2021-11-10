В Кремле заявили об отсутствии планов по сохранению QR-кодов для россиян после пандемии

Российские власти не рассматривают возможность сохранения QR-кодов после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не рассматривается», — ответил Песков на вопрос, рассматривается ли в Кремле вероятность сохранения QR-кодов после пандемии.

По словам пресс-секретаря, такая возможность не рассматривается, «потому что пока никто не может прогнозировать, когда пандемия закончится».

Ранее появилась информация, что российские власти могут ввести QR-коды для пассажиров самолётов и поездов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.