В Кремле заявили об отсутствии планов по сохранению QR-кодов для россиян после пандемии

Короткая ссылка
Российские власти не рассматривают возможность сохранения QR-кодов после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не рассматривается», — ответил Песков на вопрос, рассматривается ли в Кремле вероятность сохранения QR-кодов после пандемии.

По словам пресс-секретаря, такая возможность не рассматривается, «потому что пока никто не может прогнозировать, когда пандемия закончится».

Ранее появилась информация, что российские власти могут ввести QR-коды для пассажиров самолётов и поездов. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить