Власти России могут ввести QR-коды в самолётах и поездах
- РИА Новости
Отмечается, что на данный момент власти проверяют технические возможности запуска системы QR-кодов на транспорте.
Такое решение могут принять в случае осложнения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.
По информации одного из источников транспортной отрасли, в настоящее время проводится сбор предложений от федеральных ведомств, Госдумы и Совфеда, который намечено завершить к 15 ноября.
По данным другого источника, активно обсуждается вопрос введения QR-коды в авиатранспорте, причём уже после январских праздников 2022 года.
Ранее замглавы РЖД Евгений Чаркин заявил о готовности готовы внедрить QR-коды для поездок в случае получения соответствующих распоряжений от государства.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не обсуждают вопрос введения QR-кодов на транспорте.