Власти России могут ввести QR-коды в самолётах и поездах

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Российские власти могут ввести QR-коды для пассажиров самолётов и поездов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной сфере.
Власти России могут ввести QR-коды в самолётах и поездах
  • РИА Новости

Отмечается, что на данный момент власти проверяют технические возможности запуска системы QR-кодов на транспорте.

Такое решение могут принять в случае осложнения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

По информации одного из источников транспортной отрасли, в настоящее время проводится сбор предложений от федеральных ведомств, Госдумы и Совфеда, который намечено завершить к 15 ноября.

По данным другого источника, активно обсуждается вопрос введения QR-коды в авиатранспорте, причём уже после январских праздников 2022 года.

Ранее замглавы РЖД Евгений Чаркин заявил о готовности готовы внедрить QR-коды для поездок в случае получения соответствующих распоряжений от государства.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не обсуждают вопрос введения QR-кодов на транспорте.

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