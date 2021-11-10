В Совфеде заявили, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции.

«Конституции это не противоречит», — цитирует РИА Новости Клишаса.

При этом он отметил, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что «на сегодняшний день первым компонентом привиты уже более 62 млн человек, это 53%».