В Совфеде заявили, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции.
В Совфеде заявили, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции
  • Reuters

«Конституции это не противоречит», — цитирует РИА Новости Клишаса.

При этом он отметил, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что «на сегодняшний день первым компонентом привиты уже более 62 млн человек, это 53%».

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