ОНК: ректора Шанинки Сергея Зуева доставили в СИЗО №7 без вещей

Ректор Шанинки Сергей Зуев прошедшей ночью был доставлен в СИЗО №7 УФСИН Москвы и помещён в двухместную камеру. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший его в изоляторе.

«Сергей Зуев рассказал, что 21 октября перенёс операцию на сердце. Сегодня утром он чувствовал повышенное давление, но не мог его измерить, потому что конвой, забирая его из суда, не позволил ему взять сумку с вещами, в которой был тонометр», — сказал правозащитник.

Он отметил, что арестованный остался без смены белья, гигиенических принадлежностей, тёплых вещей. Мельников добавил, что после вмешательства членов ОНК администрация СИЗО обещала принять вещевую передачу для Зуева от его жены.

«Меня поместили в двухместную камеру, чистую, с телевизором, но без холодильника, сосед обвиняется по той же статье, как и я: 159 УК России (мошенничество. — RT)», — привёл слова Зуева ответственный секретарь ОНК.

Ректор Шанинки рассказал, что адвокаты представили в Мосгорсуд заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, но суд не принял его во внимание и изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражей.

Зуев также сообщил ОНК, что после операции сотрудник ФСИН привозил его в ГКБ №20, но он от госпитализации туда отказался.

«В ГКБ №20 проводят освидетельствование заключённых на наличие заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, но Зуев сказал, что вопрос о таком освидетельствовании он будет обсуждать со своими адвокатами», — уточнил Мельников.

Ранее адвокат Сергей Кожура заявил, что обжалует решение Мосгорсуда о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить ректора вуза под домашний арест до 7 декабря. Зуева обвиняют в хищении свыше 21 млн рублей.