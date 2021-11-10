Автоэксперт Моржаретто поддержал идею проверить навязывание допоборудования на авторынке

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT предложение проверить авторынок в части навязывания допоборудования при продаже автомобилей.

«Инициатива хорошая, потому что ситуация на рынке сложилась очень некрасивая. Из-за дефицита электронных комплектующих на мировых рынках сложился дефицит новых автомобилей, в частности в России. Нельзя, как раньше, прийти и купить машину. Более того, заказать её можно, конечно, но сроки могут быть достаточно отдалённые, вплоть до того, что многие дилеры принимают сейчас заказы на 2023 год», — пояснил специалист.

При этом, как добавил Моржаретто, никто не может гарантировать, какая цена будет в 2023 году.

«Если ты хочешь купить машину сразу, тебе предлагают некую имеющуюся машину, в которой уже есть какое-то количество дилерских опций. Если поначалу это были какие-то более-менее приличные запросы со стороны дилеров, то теперь они часто выливаются в миллионные суммы для дорогих автомобилей, а для бюджетных могут составлять 20% от цены», — заявил он.

По словам собеседника RT, если это обращение может нормализовать ситуацию на рынке, то «будет здорово».

«Потому что сейчас, условно говоря, праздник жадины на рынке и многие дилеры ведут себя очень некрасиво», — заключил Моржаретто.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить авторынок в части навязывания допоборудования при продаже автомобилей.

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