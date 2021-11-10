В Госдуме призвали разобраться с практикой навязывания допоборудования на авторынке

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить авторынок в части навязывания допоборудования при продаже автомобилей. Копии писем на имя глав Минпромторга, ФАС и Роспотребнадзора есть в распоряжении RT.
В Госдуме призвали разобраться с практикой навязывания допоборудования на авторынке
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что депутатам Госдумы поступают многочисленные обращения граждан относительно принуждения у различных дилеров приобретать дополнительное оборудование и услуги при покупке автомобилей.

При этом положениями Федерального закона «О защите прав потребителей» запрещается обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров, а также предусмотрена недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя.

«На основании вышеизложенного прошу Вас поручить проверить обоснованность повышения цен дилерами путём навязывания покупателям дополнительных оборудования и услуг при продаже автомобилей, в том числе российского авторынка, а также провести проверку на предмет наличия сговора среди организаций, осуществляющих продажу автомобилей, с целью влияния на уровень цен», — говорится в тексте обращения.

Ранее автоэксперт назвал причины подорожания автомобилей в России.

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