Автоэксперт Чуйкин назвал причины подорожания автомобилей в России

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Автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин рассказал, почему некоторые автодилеры начали сильно завышать цены на машины.
Автоэксперт Чуйкин назвал причины подорожания автомобилей в России
  • РИА Новости

Дефицит новых машин — мировая проблема, которая возникла в прошлом году и частично сохраняется до сих пор. В современных автомобилях много электроники, а из-за пандемии COVID-19 поставки некоторых компонентов были нарушены, рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

«Сейчас, во время дефицита на рынке автомобилей, время продавца, а не покупателя. Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20%, а до 50%», — пояснил Антон Чуйкин.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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