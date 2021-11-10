ВЦИОМ: большинство россиян доверяют полиции в своём регионе

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Сотрудникам полиции своего региона доверяют почти 60% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полиции.
ВЦИОМ: большинство россиян доверяют полиции в своём регионе
  • РИА Новости

Согласно итогам исследования, которые опубликовало РИА Новости, в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют — 35%, а затруднились с ответом 8%.

Индекс доверия сотрудникам полиции своего региона составил 22 пункта (индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов).

«Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия — 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 п.), а также работникам уголовного розыска (38 п.)», — говорится в исследовании.

Хорошие оценки работе полиции в своём регионе дали 37% россиян, средние оценки дали 42%, плохие — 13%.

Как уточняется, индекс оценки работы полиции составил 52 пункта, что на 3 пункта меньше по сравнению с 2020 годом, а за 12 лет индекс оценки работы ведомства вырос на 11 пунктов.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.

Глава государства отметил важность и дальше повышать эффективность работы и совершенствовать подходы в борьбе с преступностью.

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