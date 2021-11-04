В Петербурге открыли памятник в честь пяти министров внутренних дел Российской империи

В Санкт-Петербурге в четверг, 4 ноября, глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвящённой пяти министрам внутренних дел Российской империи.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвящённой пяти министрам внутренних дел Российской империи: Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев подчеркнул, что каждый из них внёс большой вклад в реформирование правоохранительной системы, исходя из реалий своего времени, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.