Путин призвал продолжать совершенствовать борьбу с преступностью в России
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков», — передаёт ТАСС слова Путина.
По его словам, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах, а также на предупреждение правонарушений, особенно среди несовершеннолетних.
Ранее Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.