Путин призвал продолжать совершенствовать борьбу с преступностью в России

Президент России Владимир Путин по случаю празднуемого в России 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел призвал правоохранителей продолжать совершенствовать борьбу с преступностью.

«Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков», — передаёт ТАСС слова Путина.

По его словам, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах, а также на предупреждение правонарушений, особенно среди несовершеннолетних.

Ранее Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.