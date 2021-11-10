Путин призвал продолжать совершенствовать борьбу с преступностью в России

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Президент России Владимир Путин по случаю празднуемого в России 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел призвал правоохранителей продолжать совершенствовать борьбу с преступностью.
Путин призвал продолжать совершенствовать борьбу с преступностью в России
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков», — передаёт ТАСС слова Путина.

По его словам, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах, а также на предупреждение правонарушений, особенно среди несовершеннолетних.

Ранее Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.

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