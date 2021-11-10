В Северной Осетии заявили о росте темпов вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
«На мой взгляд, локдаун ввести невозможно. Люди потихоньку начинают приходить к вакцинации. И аналитика показывает, что у нас уровень вакцинации вырос. Раньше было 100—200 человек в день, а сейчас — 1 тыс. и больше сразу. Запас вакцины у нас есть», — сказал Меняйло.
Вместе с тем он рассказал, что в республике выявлены граждане с фальшивыми справками о вакцинации.
«Коэффициент распространения коронавируса у нас за прошлую неделю ниже 1. Но мы ограничения не снимаем, так как количество выявляемых больных растёт. При этом число госпитализированных становится меньше, но есть тяжёлые», — отметил Меняйло.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.