В Северной Осетии заявили о росте темпов вакцинации от коронавируса

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что уровень вакцинации в республике вырос: если ранее в день делали прививку 100—200 человек, то в настоящее время более 1 тыс. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
В Северной Осетии заявили о росте темпов вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«На мой взгляд, локдаун ввести невозможно. Люди потихоньку начинают приходить к вакцинации. И аналитика показывает, что у нас уровень вакцинации вырос. Раньше было 100—200 человек в день, а сейчас — 1 тыс. и больше сразу. Запас вакцины у нас есть», — сказал Меняйло.

Вместе с тем он рассказал, что в республике выявлены граждане с фальшивыми справками о вакцинации.

«Коэффициент распространения коронавируса у нас за прошлую неделю ниже 1. Но мы ограничения не снимаем, так как количество выявляемых больных растёт. При этом число госпитализированных становится меньше, но есть тяжёлые», — отметил Меняйло.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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