В Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от гриппа

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В Нижегородской области каждый третий житель привился от гриппа, в том числе более 178 тыс. детей.
В Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Ситуация остается напряжённой. В связи с этим жителям необходимо продолжать соблюдать ограничительные меры для сохранения своего здоровья и здоровья близких», — заявила глава управления Наталия Кучеренко.

Оптимальный срок вакцинации против гриппа — сентябрь — ноябрь.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе в рамках вакцинации населения от гриппа привились более 70 тыс. человек.

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