В Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
«Ситуация остается напряжённой. В связи с этим жителям необходимо продолжать соблюдать ограничительные меры для сохранения своего здоровья и здоровья близких», — заявила глава управления Наталия Кучеренко.
Оптимальный срок вакцинации против гриппа — сентябрь — ноябрь.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе в рамках вакцинации населения от гриппа привились более 70 тыс. человек.