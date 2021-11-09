Кардиолог Иванов напомнил о вреде недосыпа

Короткая ссылка
Заведующий 1-м кардиологическим отделением столичного Госпиталя для ветеранов войн №1 Сергей Иванов напомнил о вреде недосыпа.
Кардиолог Иванов напомнил о вреде недосыпа
  • Pixabay

«То, что необходим полноценный сон и недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, — это известно точно, а вот насколько важно ложиться именно в 10—11 часов — совершенно нет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важна продолжительность сна, поскольку именно в ночное время идёт выработка мелатонина.

«Если днём спать по восемь часов, а ночью бодрствовать, то это всё равно будет неполноценный сон, будут нарушения», — отметил врач.

Иванов советует ложиться спать в одно время, а за 2—2,5 часа до сна не должно быть обильных приёмов пищи и стимулирующих напитков.

«Перед сном хотя бы за час-полтора нужно сократить время работы с экранами мониторов, потому что они мерцают и стимулируют мозговые центры», — добавил кардиолог.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить