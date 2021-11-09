Кардиолог Иванов напомнил о вреде недосыпа

Заведующий 1-м кардиологическим отделением столичного Госпиталя для ветеранов войн №1 Сергей Иванов напомнил о вреде недосыпа.

«То, что необходим полноценный сон и недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, — это известно точно, а вот насколько важно ложиться именно в 10—11 часов — совершенно нет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важна продолжительность сна, поскольку именно в ночное время идёт выработка мелатонина.

«Если днём спать по восемь часов, а ночью бодрствовать, то это всё равно будет неполноценный сон, будут нарушения», — отметил врач.

Иванов советует ложиться спать в одно время, а за 2—2,5 часа до сна не должно быть обильных приёмов пищи и стимулирующих напитков.

«Перед сном хотя бы за час-полтора нужно сократить время работы с экранами мониторов, потому что они мерцают и стимулируют мозговые центры», — добавил кардиолог.

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