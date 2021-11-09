В сервисе доставки заявили о росте заработка курьеров в нерабочую неделю в России
- AP
Об этом сообщает Life.ru.
Как отметили в компании, рост доходов подсчитан без учёта чаевых.
В сервисе также рассказали, что заработок курьеров в октябре превысил среднемесячную зарплату по стране 52,4 тыс. рублей. Активно работающий курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам прошлого месяца получил более 63 тыс. рублей.
«За последние годы доставка еды стала одним из самых популярных видов подработки. Это связано с тремя факторами: возможностью быстро приступить к работе, максимальной гибкостью и достойной оплатой», — добавили в пресс-службе сервиса.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в сервисах доставки заявили о росте количества заказов из ресторанов в Москве в первый день нерабочей недели.