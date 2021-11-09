Главред «Грамоты.ру» прокомментировал подготовку новых правил русской орфографии

Известный российский филолог, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства об утверждении новых правил русской орфографии.

«Речь идёт о создании проекта орфографических правил — проекта, который будет уточняться, дорабатываться, обсуждаться. Конечно, будет обсуждаться в орфографической комиссии РАН. Правила только орфографические, то есть пунктуации это пока не касается. Речь идёт о кратких правилах, самых актуальных, необходимых для пишущих по-русски», — заявил Пахомов.

Он добавил, что в этих правилах «не будет каких-то нововведений в плане новых написаний слов, не будет никаких реформ, никакого пересмотра исключений».

«Никто не предлагает писать «стеклянный», «оловянный», «деревянный» с одной «н», «парашют» с буквой «у» и так далее. Речь идёт о том, что эти правила охватывают в том числе написание новых слов и типов слов, появившихся в русском языке за последние годы и десятилетия», — пояснил эксперт.

Пахомов подчеркнул, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила правописания, многих слов не было.

«Как, например, писать слова с первой частью «интернет»? Как писать слова с первой частью «медиа»? Через какую букву писать такие слова, как «бренд», «тренд», «интернет»? Не было таких слов раньше, не было таких типов слов. Это всё стало предметом внимания лингвистов, это всё тоже правилами описывается», — объяснил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства России об утверждении новых правил русской орфографии.

В проекте говорится, что действующие правила русской орфографии и пунктуации, которые были официально утверждены в 1956 году, стали первым общеобязательным сводом правил, «ликвидировавшим разнобой в правописании».

Отмечается, что со времени выхода этих правил прошло более 60 лет — и за это время в формулировках был выявлен «ряд существенных пропусков и неточностей».

Также произошли изменения, «расшатывающие правила правописания». Кроме того, появились новые слова, типы слов, конструкции, «написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания».