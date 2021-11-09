Терапевт Колоскова дала советы по мерам безопасности для детей в пандемию
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«Детей бережём так же, как взрослых: минимум контактов с соплями, правила гигиены, мытьё рук, проветривание, минимум общения, не ходит по центрам и площадкам. За здоровье отвечают взрослые: если они будут более ответственными, то и дети будут здоровее», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, COVID-19 бывает и у детей, и у взрослых — быстро, долго или с осложнениями.
Как отметила Колоскова, у детей тоже могут быть хронические заболевания, и в таких случаях коронавирусная инфекция может протекать сложнее.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.