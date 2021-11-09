Терапевт Колоскова дала советы по мерам безопасности для детей в пандемию

Врач-терапевт высшей категории, заведующая поликлиникой №1 города Сергиев Посад Ирина Колоскова дала советы по мерам безопасности для детей в пандемию.

«Детей бережём так же, как взрослых: минимум контактов с соплями, правила гигиены, мытьё рук, проветривание, минимум общения, не ходит по центрам и площадкам. За здоровье отвечают взрослые: если они будут более ответственными, то и дети будут здоровее», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, COVID-19 бывает и у детей, и у взрослых — быстро, долго или с осложнениями.

Как отметила Колоскова, у детей тоже могут быть хронические заболевания, и в таких случаях коронавирусная инфекция может протекать сложнее.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.