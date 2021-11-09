Несколько дел о подделке ПЦР-тестов возбуждено в Пермском крае

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Пять уголовных дел о махинациях с документами по коронавирусу возбуждено в Пермском крае, сообщил начальник ГУ МВД России по региону Александр Щеглов.
Несколько дел о подделке ПЦР-тестов возбуждено в Пермском крае
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Возбуждено было пять уголовных дел... Три уголовных дела — по факту изготовления поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования», — цитирует РИА Новости Щеглова.

Ещё одно дело было возбуждено по факту коммерческого подкупа сотрудников медицинской организации за изготовление фиктивных ПЦР-тестов.

Он добавил, что пятое дело было заведено из-за использования поддельного сертификата о вакцинации.

2 ноября полиция пресекла деятельность группы сотрудников одного из медицинских учреждений Крыма, которая занималась подделкой сертификатов о вакцинации против COVID-19.

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