Несколько дел о подделке ПЦР-тестов возбуждено в Пермском крае

Пять уголовных дел о махинациях с документами по коронавирусу возбуждено в Пермском крае, сообщил начальник ГУ МВД России по региону Александр Щеглов.

«Возбуждено было пять уголовных дел... Три уголовных дела — по факту изготовления поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования», — цитирует РИА Новости Щеглова.

Ещё одно дело было возбуждено по факту коммерческого подкупа сотрудников медицинской организации за изготовление фиктивных ПЦР-тестов.

Он добавил, что пятое дело было заведено из-за использования поддельного сертификата о вакцинации.

2 ноября полиция пресекла деятельность группы сотрудников одного из медицинских учреждений Крыма, которая занималась подделкой сертификатов о вакцинации против COVID-19.