Несколько дел о подделке ПЦР-тестов возбуждено в Пермском крае
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- РИА Новости
«Возбуждено было пять уголовных дел... Три уголовных дела — по факту изготовления поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования», — цитирует РИА Новости Щеглова.
Ещё одно дело было возбуждено по факту коммерческого подкупа сотрудников медицинской организации за изготовление фиктивных ПЦР-тестов.
Он добавил, что пятое дело было заведено из-за использования поддельного сертификата о вакцинации.
2 ноября полиция пресекла деятельность группы сотрудников одного из медицинских учреждений Крыма, которая занималась подделкой сертификатов о вакцинации против COVID-19.