В Крыму пресекли деятельность подделывавших сертификаты о вакцинации медиков

Полиция пресекла деятельность группы сотрудников одного из медицинских учреждений Крыма, которая занималась подделкой сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

Как ранее передавал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.