В Иркутской области самолёт вернулся в аэропорт из-за возможной поломки
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«В ходе полёта в связи со срабатыванием индикатора неуборки передней стойки шасси экипажем было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета», — говорится в сообщении.
Как отмечается, самолёт благополучно приземлился в аэропорту Иркутска.
Следователи проводят доследственную проверку по факту данного инцидента.
3 ноября грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело по факту крушения.