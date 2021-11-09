В Иркутской области самолёт вернулся в аэропорт из-за возможной поломки

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Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания индикатора неуборки стойки шасси, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В Иркутской области самолёт вернулся в аэропорт из-за возможной поломки
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В ходе полёта в связи со срабатыванием индикатора неуборки передней стойки шасси экипажем было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

Как отмечается, самолёт благополучно приземлился в аэропорту Иркутска.

Следователи проводят доследственную проверку по факту данного инцидента.

3 ноября грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело по факту крушения. 

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