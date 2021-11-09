В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

За неделю с 1 по 7 ноября в Удмуртии острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 7622 человека, что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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РИА Новости