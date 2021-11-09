В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
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- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
«Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе регистрировался ниже эпидемического порога на 30%», — заявили в ведомстве.
Превышение среднереспубликанского показателя отмечено в 13 административных территориях.
С начала эпидемического сезона прививку против гриппа сделали 233 950 жителей.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с газетой «Известия» высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.