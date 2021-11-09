В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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За неделю с 1 по 7 ноября в Удмуртии острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 7622 человека, что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущей неделей.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе регистрировался ниже эпидемического порога на 30%», — заявили в ведомстве.

Превышение среднереспубликанского показателя отмечено в 13 административных территориях.

С начала эпидемического сезона прививку против гриппа сделали 233 950 жителей.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с газетой «Известия» высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.

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