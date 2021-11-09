В Приморье выявили 363 случая COVID-19 за сутки

В Приморском крае за сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 363.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Число заболевших в регионе за всё время с начала пандемии достигло 79 168.

За прошедшие 24 часа выздоровели 123 жителя, за всё время — 69 581. Пятеро за сутки скончались, всего количество летальных случаев достигло 1297.

Наряду с этим в Иркутской области по состоянию на 9 ноября с начала пандемии выявлено 126 930 случаев коронавируса, 552 из них — за последние сутки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Умерли 29 человек за сутки, за всё время — 5742.

Ранее стало известно, что за сутки в России умерли 1211 человек с коронавирусной инфекцией. Это новый максимум смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии.