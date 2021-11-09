Врач Токарев напомнил правило ношения медицинской маски на улице

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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что маску на улице стоит надевать только в случае большого скопления людей вокруг. В остальных случаях надевать её не нужно.
Врач Токарев напомнил правило ношения медицинской маски на улице
  • Reuters

«Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица и её придётся менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а ещё лучше использовать респиратор. Маски всё-таки в большей степени предназначены для помещений», — рассказал Токарев в беседе с URA.RU.

С его мнением согласилась врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, напомнив при этом, что при входе в помещение нужно поменять маску на новую и сухую.

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