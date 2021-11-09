Бочкарёв заявил, что в Москве с начала года ввели в эксплуатацию 68 новых социальных объектов

В Москве ввели в эксплуатацию 68 новых социальных объектов за январь — октябрь 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Развитие социальной инфраструктуры столицы всегда было одной из наших основных задач, всего с начала года силами города и инвесторов в Москве построено и введено в эксплуатацию 68 новых социальных объектов», — сказал он.

По его словам, с начала года введены 21 школа и 21 детсад, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два — культуры.

Ранее сообщалось, что за январь — октябрь 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 11 млн кв. м недвижимости различного назначения.

В столице с начала 2021 года передали под заселение по программе реновации 50 новых жилых корпусов.

Как сообщал сайт «Москва 24», в Москве по программе реновации в 2022—2024 годах построят более 300 домов.