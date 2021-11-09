Во ФСИН опровергли информацию о голодовке американца Рида в колонии в Мордовии

Американец Тревор Рид, приговорённый в Москве к девяти годам колонии за драку с полицейскими, не объявлял голодовку в мордовской колонии, где он отбывает наказание. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Мордовия.

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РИА Новости

«Опубликованная в СМИ информация о голодовке осуждённого Тревора Рида не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Как отмечается, Рид отбывает наказание «в строгом соответствии с российским законодательством» и принимает пищу «согласно распорядку дня». Ранее защита американца Тревора Рида, приговорённого в Москве к девяти годам колонии за драку с полицейскими, обжаловала приговор. В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.