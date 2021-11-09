Во ФСИН опровергли информацию о голодовке американца Рида в колонии в Мордовии
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- РИА Новости
«Опубликованная в СМИ информация о голодовке осуждённого Тревора Рида не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Рид отбывает наказание «в строгом соответствии с российским законодательством» и принимает пищу «согласно распорядку дня».
Ранее защита американца Тревора Рида, приговорённого в Москве к девяти годам колонии за драку с полицейскими, обжаловала приговор.
В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.