Во ФСИН опровергли информацию о голодовке американца Рида в колонии в Мордовии

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Американец Тревор Рид, приговорённый в Москве к девяти годам колонии за драку с полицейскими, не объявлял голодовку в мордовской колонии, где он отбывает наказание. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Мордовия.
Во ФСИН опровергли информацию о голодовке американца Рида в колонии в Мордовии
  • © Пресс-служба Мосгорсуда
  • РИА Новости

«Опубликованная в СМИ информация о голодовке осуждённого Тревора Рида не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Рид отбывает наказание «в строгом соответствии с российским законодательством» и принимает пищу «согласно распорядку дня».

Ранее защита американца Тревора Рида, приговорённого в Москве к девяти годам колонии за драку с полицейскими, обжаловала приговор.

В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.

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