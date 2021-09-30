Защита осуждённого в России американца Рида обжаловала приговор

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Защита американца Тревора Рида, приговорённого в Москве к девяти годам колонии за драку с полицейскими, обжаловала приговор.
Защита осуждённого в России американца Рида обжаловала приговор
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Нами направлена кассационная жалоба на приговор Головинского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда», — сообщил РИА Новости адвокат американца Сергей Никитенков.

Защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.

Рид отбывает наказание в одной из колоний Мордовии, рассказал Никитенков.

В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.

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