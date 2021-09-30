Защита осуждённого в России американца Рида обжаловала приговор
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«Нами направлена кассационная жалоба на приговор Головинского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда», — сообщил РИА Новости адвокат американца Сергей Никитенков.
Защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.
Рид отбывает наказание в одной из колоний Мордовии, рассказал Никитенков.
В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.