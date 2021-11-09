В Минцифры сообщили о дополнительном тестировании портала госуслуг после сбоя

Короткая ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проводит дополнительное тестирование в связи с технической ошибкой на портале госуслуг в понедельник, 8 ноября. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.
В Минцифры сообщили о дополнительном тестировании портала госуслуг после сбоя
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Когда мы это делали в рамках единой формы, у нас возникла техническая ошибка, и я вчера принёс персональные извинения 300 тыс. пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль», — цитирует РИА Новости Шадаева.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводит дополнительное контртестирование.

Ранее сообщалось, что сбой в изменении срока действия QR-кодов с 12 на шесть месяцев произошёл из-за технических работ.

В Минцифры добавили, что QR-коды действительны год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить