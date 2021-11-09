В Минцифры сообщили о дополнительном тестировании портала госуслуг после сбоя
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- РИА Новости
«Когда мы это делали в рамках единой формы, у нас возникла техническая ошибка, и я вчера принёс персональные извинения 300 тыс. пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль», — цитирует РИА Новости Шадаева.
Он подчеркнул, что в настоящее время проводит дополнительное контртестирование.
Ранее сообщалось, что сбой в изменении срока действия QR-кодов с 12 на шесть месяцев произошёл из-за технических работ.
В Минцифры добавили, что QR-коды действительны год.