В Минцифры сообщили о дополнительном тестировании портала госуслуг после сбоя

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проводит дополнительное тестирование в связи с технической ошибкой на портале госуслуг в понедельник, 8 ноября. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Когда мы это делали в рамках единой формы, у нас возникла техническая ошибка, и я вчера принёс персональные извинения 300 тыс. пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль», — цитирует РИА Новости Шадаева.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводит дополнительное контртестирование.

Ранее сообщалось, что сбой в изменении срока действия QR-кодов с 12 на шесть месяцев произошёл из-за технических работ.

В Минцифры добавили, что QR-коды действительны год.