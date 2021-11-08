В Минцифры подтвердили, что QR-коды вакцинированных действуют в течение года

Короткая ссылка
QR-коды, которые получают россияне после вакцинации от коронавируса, действительны год.
В Минцифры подтвердили, что QR-коды вакцинированных действуют в течение года
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Это, как пишет РИА Новости, следует из комментария Минздрава и Минцифры.

«Срок действия QR-кодов остаётся прежним. Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID-19, действительны в течение всего срока», — говорится в сообщении.

Сбой в изменении срока действия QR-кодов с 12 на шесть месяцев произошёл из-за технических работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить