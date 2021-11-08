В Минцифры подтвердили, что QR-коды вакцинированных действуют в течение года

QR-коды, которые получают россияне после вакцинации от коронавируса, действительны год.

Это, как пишет РИА Новости, следует из комментария Минздрава и Минцифры.

«Срок действия QR-кодов остаётся прежним. Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID-19, действительны в течение всего срока», — говорится в сообщении.

Сбой в изменении срока действия QR-кодов с 12 на шесть месяцев произошёл из-за технических работ.