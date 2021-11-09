Инфекционист Чуланов: дельта-штамм COVID-19 может ускользать от антител

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Дельта-штамм коронавируса быстрее передаётся от человека к человеку и может ускользать от антител. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.
Инфекционист Чуланов: дельта-штамм COVID-19 может ускользать от антител
  • Reuters

«Он обладает свойствами и быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесённого заболевания», — цитирует Чуланова РИА Новости.

Он также отметил, что штамм коронавируса «дельта» обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжёлое течение заболевания.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от штамма «дельта».

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