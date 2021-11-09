Суд приговорил готовивших теракты в Керчи подростков к семи годам колонии

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух подростков из Керчи виновными в подготовке террористических актов в местных образовательных учреждениях. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Суд приговорил готовивших теракты в Керчи подростков к семи годам колонии
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений», — приводит Интерфакс сообщение.

В ФСБ уточнили, что молодые люди приговорены к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как отмечается, для совершения преступлений подростки разработали планы вооружённых нападений, для чего вели поиск интернет-инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схем зданий.

18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

Как отмечалось, подростки учились в школе №15 и Керченском морском техническом колледже.

В октябре 2018 года учащийся Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже, в результате чего погиб 21 человек.

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