Автоэксперт Субботин рассказал о сроках замены резины на автомобилях

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT напомнил о сроках замены резины на автомобилях.
Автоэксперт Субботин рассказал о сроках замены резины на автомобилях
  • Pixabay

«Всё зависит от того климата, где находится автомобилист. Некоторые шинники говорят, что нужно менять летнюю резину на зимнюю при среднесуточной температуре +5...+7 °С», — сказал эксперт.

По его мнению, нужно менять шины по обстоятельствам.

«Нужно соблюдать меры безопасности. Держать в голове, что гололёд образуется там, где машины не ездят, не разогревается шинами асфальт. Ты выезжаешь из двора, на перекрёстке там может быть ледок... Когда выезжаешь на мост, то там даже при положительных температурах, +1 °С, если сильный ветер, то может образовываться гололёд», — заключил Субботин.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства заявили, что городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить