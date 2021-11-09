Автоэксперт Субботин рассказал о сроках замены резины на автомобилях

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT напомнил о сроках замены резины на автомобилях.

«Всё зависит от того климата, где находится автомобилист. Некоторые шинники говорят, что нужно менять летнюю резину на зимнюю при среднесуточной температуре +5...+7 °С», — сказал эксперт.

По его мнению, нужно менять шины по обстоятельствам.

«Нужно соблюдать меры безопасности. Держать в голове, что гололёд образуется там, где машины не ездят, не разогревается шинами асфальт. Ты выезжаешь из двора, на перекрёстке там может быть ледок... Когда выезжаешь на мост, то там даже при положительных температурах, +1 °С, если сильный ветер, то может образовываться гололёд», — заключил Субботин.

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