В ГУ МЧС по Москве предупредили о снеге и гололедице 9 ноября

В ГУ МЧС по Москве заявили, что 9 ноября в столице ожидаются дождь, снег и гололедица.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 8 ноября до 09:00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололёдные явления, усиление ветра с порывами до 17 м/с, а также переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что с 09:00 до 21:00 9 ноября в Москве ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная.

В ГУ МЧС по Москве призывают пешеходов и водителей проявлять внимательность в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в комментарии «Радио 1» заявила, что метеорологическая зима наступит в столичном регионе России после 15 ноября.