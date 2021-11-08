Синоптики рассказали, когда ожидать прихода зимы в Москву

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Метеорологическая зима наступит в столичном регионе России после 15 ноября, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Синоптики рассказали, когда ожидать прихода зимы в Москву
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В комментарии «Радио 1» она отметила, что 9 ноября в Москве ожидается снег, однако метеорологическая зима начнётся тогда, когда средняя температура воздуха будет устойчиво отрицательной.

«После 15 ноября погоду будет определять антициклон, температура воздуха в течение ночи и дня будет отрицательной. Именно тогда, позже, чем положено по климату, к нам придёт метеорологическая зима. Ночные температуры могут опускаться даже до -7…-5 °С», — объяснила Позднякова.

Тем не менее в Подмосковье в ближайшее время придёт похолодание — столбики термометров опустятся до +4 °С, а на дорогах может образоваться гололедица.

«Дожди ближе к утру будут переходить в мокрый снег, но формирование снежного покрова маловероятно... Более опасное явление — гололедица, которая в утренние часы будет практически повсеместно», — отметил в комментарии Общественной службе новостей ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил о резком повышении атмосферного давления в столице в среду, 10 ноября.

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