В Гидрометцентре предупредили о резком повышении атмосферного давления в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о резком повышении атмосферного давления в столице в среду, 10 ноября.

«В среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19—22 мм рт. ст. Это очень много», — передаёт ТАСС заявление Вильфанда.

Отмечается, что в Москве оно достигнет 760 мм рт. ст., притом что нормой является 748 мм рт. ст.

«До конца недели давление будет оставаться высоким», — предупредил метеоролог.

В четверг атмосферное давление будет 757 мм рт. ст., в пятницу — 755 мм рт. ст.

Ранее Вильфанд заявил, что Москву на будущей неделе ожидает заметное похолодание.

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