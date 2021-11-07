В Гидрометцентре спрогнозировали приход лёгких морозов в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Москву на будущей неделе ожидает заметное похолодание.

«8 ноября днём и ночью будет +2...+4 °C, по области — от 0 °C до 5 °C. Заметное понижение температуры произойдёт уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной -2...-4°C», — передаёт ТАСС прогноз Вильфанда.

Кроме того, в понедельник, 8 ноября, возможны осадки в виде холодных дождей, которые во вторник, 9 ноября, превратятся в мокрый снег.

По его словам, в среду, 10 ноября, ожидается солнечный, но самый холодный день будущей недели. Ночью прогнозируется -6 °C, днём -2°C...+3°C.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России этой зимой.