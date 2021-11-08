В Москве заявили о подготовке к ухудшению погодных условий
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Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъёмов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведём выборочную противогололёдную обработку», — говорится в заявлении.
Уточняется, что весь парк городской коммунальной техники переведён на зимний режим эксплуатации.
Ранее в ГУ МЧС по Москве заявили, что 9 ноября в столице ожидаются дождь, снег и гололедица.