В Москве заявили о подготовке к ухудшению погодных условий

Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий, состояние дорог постоянно контролируется.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъёмов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведём выборочную противогололёдную обработку», — говорится в заявлении.

Уточняется, что весь парк городской коммунальной техники переведён на зимний режим эксплуатации.



Ранее в ГУ МЧС по Москве заявили, что 9 ноября в столице ожидаются дождь, снег и гололедица.