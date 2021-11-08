В Москве заявили о подготовке к ухудшению погодных условий

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Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий, состояние дорог постоянно контролируется.
В Москве заявили о подготовке к ухудшению погодных условий
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъёмов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведём выборочную противогололёдную обработку», — говорится в заявлении.

Уточняется, что весь парк городской коммунальной техники переведён на зимний режим эксплуатации.

Ранее в ГУ МЧС по Москве заявили, что 9 ноября в столице ожидаются дождь, снег и гололедица.

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