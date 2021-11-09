Интерфакс: сотрудник Росгвардии погиб при задержании в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
«Это произошло сегодня утром. По предварительным данным, один из подозреваемых сбил сотрудника на автомобиле и скрылся», — сказал собеседник агентства.
Как пишет kp.ru, операция с участием полиции и силовой поддержки против телефонных мошенников происходила на Пулковском шоссе.
Один из предполагаемых преступников сумел прыгнуть в машину и начал уезжать, когда на его пути встал сотрудник СОБРа.
«При попытке задержания водитель автомобиля Fiat Ducato совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
После гибели бойца СОБРа в Петербурге был объявлен план «Перехват», все наряды полиции переведены в усиленный режим патрулирования.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В августе в результате ДТП в Дагестане один полицейский погиб и ещё один получил травмы. Водитель автомашины BMW-Х5 допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, следовавшей в попутном направлении, от удара Mitsubishi отбросило в кювет.
Как уточняется, за рулём Mitsubishi находился выехавший в служебную командировку сотрудник полиции. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Водитель BMW-Х5, бросив машину, скрылся с места ДТП. Позднее его задержали.