Сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Дагестане

В результате ДТП в Дагестане один полицейский погиб и ещё один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«ДТП произошло в ночь на воскресенье на 422-м километре федеральной автодороги Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе. Водитель автомашины BMW-Х5 допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, следовавшей в попутном направлении, от удара Mitsubishi отбросило в кювет», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как уточняется, за рулём Mitsubishi находился выехавший в служебную командировку сотрудник полиции. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«Его пассажир, также сотрудник органов внутренних дел, с различными ранениями госпитализирован», — добавили в МВД.

Водитель BMW-Х5, бросив машину, скрылся с места ДТП. Позднее его задержали.

Ранее один человек погиб и ещё восемь пострадали в результате аварии на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области.