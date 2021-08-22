Восемь человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

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Один человек погиб и ещё восемь пострадали в результате аварии на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области.
Восемь человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Как отметили в ведомстве, произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса Reno, в котором находились восемь человек, и грузового автомобиля Scania.

«В результате ДТП пострадали восемь человек, детей нет, погиб один человек (мужчина)», — отметили в МЧС.

По данным ведомства, авария произошла на 446-м километре автодороги федерального значения М-7 «Волга» около населённого пункта Ветчак Кстовского района Нижегородской области.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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